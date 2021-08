Massive Gegenwehr bei Anhaltung – Autodieb verletzte zwei Polizisten Die Polizei hat am frühen Morgen in Toffen einen Mann angehalten, der zuvor ein Auto gestohlen hatte. Bei der Anhaltung wehrte er sich stark. Er wurde verletzt ins Spital gebracht.

Der 23-Jährige wehrte sich, als die Polizei ihm Handschellen anlegen wollte. Foto: Getty Images

Am Montagmorgen kurz nach 3.15 Uhr wurde der Polizei ein im Wald in Kirchenthurnen abgestelltes Auto gemeldet, das Unfallschäden aufwies. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, fanden sie das Fahrzeug leer und verschlossen vor. Eine Nachfrage beim Fahrzeughalter ergab, dass das Auto in der Nacht gestohlen worden war.

Gegen 4.40 Uhr kontrollierte die Polizei auf der Suche nach dem Dieb eine verdächtige Person auf einem Velo in Toffen. Der Mann trug den Fahrzeugausweis des verunfallten Autos auf sich. Als die Zweierpatrouille den Mann in Handschellen legen wollte, wehrte sich dieser laut einer Mitteilung der Polizei abrupt und heftig, so dass der Polizist und die Polizistin verletzt wurden. Dem Mann gelang die Flucht. Um ihn zu suchen, forderte die Patrouille Verstärkung an.

Gegen 6 Uhr wurde der Mann auf der Belpbergstrasse in Toffen gesichtet und unter Gegenwehr arretiert. Der Mann wies eine Verletzung auf und verlangte eine Ambulanz, doch vor deren Eintreffen begann der 23-Jährige erneut, sich massiv zu wehren.

Mann verlor das Bewusstsein

Wie es in der Mitteilung weiter heisst, hätten die Einsatzkräfte entschieden, den Mann «aufgrund des für alle Beteiligten vorhandenen Verletzungsrisikos» am Boden zu fixieren. Der Mann spuckte in Richtung der Polizisten und schlug sich seinen Kopf mehrmals gegen den Boden, worauf ihm ein Spuckschutz sowie Fussfesseln angelegt wurden. Hierfür seien mehrere Polizisten notwendig gewesen.

Als der Mann zeitweise das Bewusstsein verlor, wechselten die Einsatzkräfte dazu, Reanimationsmassnahmen zu treffen. Wieder bei Bewusstsein, habe der Mann wiederum so stark Widerstand geleistet, dass er für den Transport ins Spital vom inzwischen eingetroffenen Notarzt sediert werden musste.

Der 23-Jährige konnte schliesslich mit der Ambulanz ins Spital gebracht werden. Er befindet sich nicht in kritischem Zustand. Die verletzten Einsatzkräfte begaben sich selbständig in ärztliche Behandlung. Weitere Abklärungen zu den Ereignissen sind im Gang.

PD/flo