«Mehr» ist der Bike-Trend 2020

Andreas Sieber, Kommunikationschef der Swiss Moto, hat die wichtigsten Trends 2020 zusammengestellt. Dabei spielt das Wort «mehr» eine bedeutende Rolle:

–Mehr Power: Dass diverse namhafte Hersteller bei ihren zwar strassenzugelassenen, aber vorwiegend doch für die Rennstrecke konzipierten Sportgeräten die 200-PS-Barriere weit hinter sich gelassen haben, ist Schnee von gestern. Jetzt kommen ähnlich motorisierte Bikes auf den Markt, die zur Hauptsache für die Strasse gedacht sind und trotzdem mehr als 200 PS leisten. Dazu gehören die Ducati Streetfighter V4, die mit ihren 208 PS genau so kriegerisch aussieht, wie es der Name verspricht, und die in diversen Versionen erhältliche MV Agusta Brutale 1000.

Mehr Power als manch ein Personenwagen: die Agusta Brutale 1000. Foto: PD

–Mehr Elektronik: Frei wähl­bare und programmierbare Fahr-­modi, einstellbare Traktions­kontrollen, bidirektionale Quick­shifter (Gangwechsel ohne Kupplungsbetätigung nach oben und unten), Ride-by-Wire-Gassteuerungen, in Schräglage wirksame ABS-Systeme («Kurven-ABS») und LED-Beleuchtungen gehören heute in der Mittel- und Oberklasse praktisch zur Standardausrüstung. Dasselbe wird in wenigen Jahren auch für Kurvenlicht, E-Call-Notrufsysteme und sogar für elektronisch geregelte Fahrwerke gelten, genauso wie im Supersport-Segment für via Elektronik einstellbare Motorbremsen.

–Mehr Vernetzung: Die Vernetzung von Motorrad, Fahrer und Umwelt hat sich zu einem zentralen Thema entwickelt. Für 2020 werden viele Modelle auf TFT-Cockpits umgerüstet, die via Smartphonevernetzung zu Multimediaplattformen werden. Telefonieren und Musikhören via Helmkommunikationssysteme (Intercom) und am Lenker montierte Controller werden nun für immer mehr Motorradfahrer Realität. Noch nicht marktreif, aber im Anmarsch sind elektronische Assistenzsysteme für Abstandserkennung, Kollisionswarnung und Notbremsungen. Auch die Entwicklung von in die Bekleidung integrierten, elektronisch gesteuerten optischen Warnsystemen für nachfolgende Verkehrsteilnehmer sowie von ins Helmvisier oder in eine Brille integrierte Head-up-Displays ist weit fortgeschritten.

Schnittig und luxuriös: die AMB 001, das Motorrad des britischen Luxusherstellers Aston Martin. Foto: PD

–Mehr Retro und Vintage: Der Retro-, Vintage- und Custom-Trend der vergangenen Jahre ist ungebrochen. Das erfolgreiche Konzept lautet: Man verbindet zeitgenössische Technik mit einer Vintage-Optik, fügt elek­tronische Vernetzung, spielerische Fahrbarkeit und ein umfangreiches Individualisierungs-angebot hinzu – und schon rückt das Produkt in den Fokus des trendorientierten, vorwiegend urbanen Volks.