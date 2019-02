Was macht die Faszination eines so grossen Motorrads aus, obwohl man in der Schweiz nicht mehr schneller als 120 km/h fahren kann?

Die Grösse des Motors hat keinen direkten Zusammenhang zur Geschwindigkeit. Motorräder mit grossem Hubraum glänzen vor allem mit einem hohen Drehmoment. Das steigert den Fahrspass, ohne die gesetzlichen Geschwindigkeitsbegrenzungen überschreiten zu müssen.

Der andere Trend sind Retro-Bikes: Welches ist Ihr Favorit?

Es gibt eine Vielzahl von Retro-Bikes, die mir sehr gut gefallen. Ich persönlich stehe aber eher auf echte Oldtimer, wie meine Benelli 750. Auch wenn ich mir bei der einen oder anderen Panne die moderne Technik eines Retro-Bikes gewünscht hätte.

Sie sind seit zehn Jahren Messeleiter der Swiss-Moto. Was hat sich seit Ihrer ersten Messe grundsätzlich verändert?

Vor meiner Zeit als Messeleiter der Swiss-Moto habe ich auf Ausstellerseite den Auftritt von BMW Motorrad organisiert. Aus diesem Grund war für mich in erster Linie wichtig, dass die Swiss-Moto stärker auf die Bedürfnisse der Aussteller sowie der gesamten Branche ausgerichtet wird. Mittlerweile sind wir viel mehr als eine reine Ausstellung – wir sind heute ein Sprachrohr für die Branche und bieten ein einzigartiges Gesamterlebnis für alle Töfffans aus der Schweiz und dem angrenzenden Ausland.

Und was sind Ihre persönlichen Highlights der diesjährigen Swiss-Moto?

In erster Linie natürlich die Neuheiten der über 400 angemeldeten Marken. Mir persönlich liegt aber vor allem die Hommage an Luigi Taveri, den grössten Helden des Schweizer Motorsports, am Herzen. Aber auch die Sonderschau über das Töffparadies Schweiz, bei welcher wir die schönsten Töfftouren und Alpenpässe zeigen – und zwar inszeniert mit Augmented-Reality-Technologie auf der grössten je produzierten Luftbildkarte der Schweiz mit über 200 Quadratmetern. Und last but not least kann man bei uns das teuerste Motorrad der Welt betrachten – die 1,888 Millionen Franken teure Harley-Davidson Blue Edition, eine Zusammenarbeit von Bündnerbike und dem Uhren- und Schmuckhaus Bucherer.

21. bis 24. Februar 2019, Messe Zürich, Hallen 1 bis 7, www.swiss-moto.ch