Das ultimative Spielzeug für reifere Herren

Ein halbes Jahrhundert später (und grob geschätzt, eine Million Kilometer am Steuer von Fahrzeugen der Mittelklasse) pilotiere ich nun endlich ein Fahrzeug, das mit dem Traumwagen meiner Kindheit vergleichbar ist: einen nigelnagelneuen Bentley Continental GT Convertible, in der Nobelfarbe Windsor Blue. Der Wagen, so heisst es, sei der aktuelle Goldstandard im automobilen Luxussegment. Sportwagen und noble Karosse in einem.

Einzigartiges Interieur

Mit dem markanten Kühlergrill und den runden Doppelscheinwerfern zeigt der neue GT das bekannte Bentley-Gesicht. Zwar wirkt der Wagen mit seinen prägnanten Luftschlitzen und den grösseren Rädern muskulöser und eine Spur aggressiver als sein Vorgängermodell, doch verströmt er primär zeitlose Eleganz. Das ist weniger ein Gefährt für kleine Jungs oder Fussballstars, sondern eines für betuchte Leute mit Silberhaaren, für Grandseigneurs.

Ohne jede Verrenkung und ohne dass einem das Bäuchlein im Wege wäre, nimmt man Platz im Cockpit des Wagens. Feinstes Leder, glänzende Holzintarsien und Chromstahl, wohin man blickt. Mit dem, was in Massenproduktion gefertigten Autos – auch der gehobenen Preisklasse – im Innern verbaut wird, hat das wenig bis nichts zu tun. Statt Kunststoff nur echtes Holz und duftendes, gestepptes Leder. Das meiste in Handarbeit gefertigt. 310'000 Stiche allein für die Lederarbeiten. Es ist vor allem auch die Liebe zum Detail, die den Bentley zu etwas ganz Besonderem machen.

Hinzu kommen zahlreiche technische Finessen: Die Sitze sind 20-fach verstellbar, auch der Grad der Polsterung kann individuellen Wünschen angepasst werden. Ein Highlight ist das perfekt hinter Holz und Chrom verborgene rotierende Instrumenten-Panel mit frei konfigurierbarem 12,3-Zoll-Touchscreen. Wer sich ohne Display entspannen und digital entgiften möchte, wählt die wunderschön ausgearbeiteten Analoganzeigen für Zeit, Temperatur und Fahrtrichtung.

Auf Knopfdruck beginnt der 12-Zylinder-Motor zu schnurren. Ich beginne im alltagstauglichen Bentley-Modus und wechsle, als ich die Stadt hinter mir gelassen habe, in den Comfort-Modus. Sanft gleitet der GT über die Landstrasse, das Hightech-Luftfahrwerk mit elektrischer Dämpferkontrolle schluckt alle Unebenheiten. Der Motor ist flüsterleise. Gutmütig lässt sich der Wagen auch in tiefen Tourenzahlen bewegen; um Kraftstoff zu sparen, machen in diesem Fahrmodus die Hälfte der 12 Zylinder Pause. Ich bin ganz relaxed – auch wenn der mir anvertraute Wagen fast eine Viertelmillion Franken kostet. Aus 18 Lautsprechern erklingt die Ouvertüre von «Don Giovanni».