Ford gibt Vollgas – mit Strom

16 Elektromodelle

Ein Altbekannter in Europa ist der Kuga. Der Kompakt-SUV kommt 2020 in dritter Generation auf den Markt, und das nicht nur mit Diesel- oder Benzinmotoren, sondern auch gleich in drei Hybridvarianten. «Eine einzige Technologie, die allen Ansprüchen gerecht wird, gibt es bei der Elektrifizierung der Mobilität nicht, denn dafür sind die Anforderungen zu unterschiedlich», sagt Jörg Beyer, Leiter der Produktentwicklung. Daher habe man diese «nuancierte Antriebsstrang-Strategie» entwickelt. Das Spektrum reicht von einem Diesel-Mildhybrid (48 Volt) mit Zahnriemen-Starter-Generator über einen Vollhybrid mit 2,5-Liter-Benzinmotor, der wahlweise mit Allradantrieb angeboten wird, bis zum sparsamen Plug-in-Hybrid-Modell, das gemäss WLTP-Messung 1,2 Liter Benzin auf 100 Kilometer verbrauchen und 50 Kilometer weit rein elektrisch fahren soll.

Apropos elektrisch: Ford hat an der Veranstaltung in Amsterdam 16 elektrifizierte Modelle vorgestellt, von denen 8 noch in diesem Jahr auf den Markt kommen werden. Dazu zählen die Mildhybrid-Varianten (48 Volt) von Fiesta und Focus, die oben beschriebenen Hybrid-Varianten von Explorer, Kuga und Puma, aber auch die Vollhybrid-Variante des Mondeo Kombi.

Darüber hinaus wird Ford auch im Bereich der leichten Nutzfahrzeuge «elektrisieren»: etwa mit dem Tourneo Custom als innovativem Plug-in-Hybrid, bei dem der Antrieb ausschliesslich über den Elektromotor erfolgt und ein kleiner Benzinmotor nur als Generator eingesetzt wird. Oder mit der batterieelektrischen Variante des legendären Transit, die in zwei Jahren auf den Markt kommen soll und vor allem im innerstädtischen Lieferbetrieb eingesetzt werden kann.

Inspiration Mustang

Ford, so scheint es also, ist für die Zukunft gut aufgestellt. Dass die Elektrifizierung der Modellpalette nicht langweilig sein muss, zeigte der Hersteller zudem anhand einer vorerst nur wörtlichen Ankündigung: Als besonderes Schmankerl wird nämlich bald ein rein elektrisch angetriebener SUV vorgestellt, dessen Design «vom Mustang inspiriert» sein soll. Darauf darf man sicher gespannt sein.

Der Besuch am «Go Further»-Event in Amsterdam erfolgte auf Einladung von Ford Schweiz.