Kaum Serien-Premieren in L.A.

Die Autobranche erfindet sich derzeit neu. Kein Wunder also, dass das auch deutlich an der Los Angeles Auto Show zu sehen ist, die bis kommenden Sonntag Autofans ins Convention Center lockt. Nachdem die grossen Hersteller noch vor acht Wochen am Pariser Salon Trübsal geblasen haben, geben sie sich in Hollywood wieder optimistisch und vor allem zukunftsfest. Denn die Stars der Messe sind vorwiegend Studien, die bei Design und Technik einen riesigen Sprung machen und bald in Serie gehen. Die grossen Premieren bei den Serienmodellen sind allerdings rar.