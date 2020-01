Strahlend durch den Stadtverkehr

Entsprechend liebevoll wird der Konkurrent von VW Up oder Kia Picanto auch gehegt und gepflegt und bekommt deshalb jetzt schon sein zweites Facelift. Wenn er im Frühjahr zu Preisen ab 9'950 Franken in den Handel kommt, kämpft er mit einem strahlenden Lächeln gegen seine mangelnde Bekanntheit und strahlt künftig mit einem riesigen Grill – Dynamic Shield genannt – im Stadtverkehr.

Ausserdem gibt es ein paar zusätzliche Assistenzsysteme wie eine Notbremsautomatik, eine Spurführungshilfe und einen Fernlichtassistenten sowie ein bisschen modernes Infotainment. Denn während der Bordcomputer noch immer nur grobe Pixel anzeigt, spiegelt der Touchscreen in der Mitte jetzt auch iPhones und Android-Telefone und zeigt das Bild einer Rückfahrkamera.

Viel Hartplastik im Innern

Der jetzt auf 3,85 Meter gewachsene Winzling sieht zudem frischer aus und fährt mit feingetunter Antriebseinheit etwas entspannter als bisher. Aber im Grunde ist auch der neue Space Star ganz der alte: ein ebenso preiswerter wie handlicher Kleinwagen mit überraschend viel Platz, der sich an all jene Grossstädter wendet, die wenig Ansprüche haben und vor allem nicht mitmachen wollen beim Schaulaufen auf dem Boulevard der Eitelkeiten.

Mehr Sein als Schein, lautet sein Motto – selbst wenn er auf Wunsch mit LED-Leuchten strahlt und ein chromglänzendes Lächeln im Gesicht trägt. Für das viele Hartplastik im Innenraum schämt sich der Space Star in Anbetracht des Preises – vom Entry für 9'950 bis zum Diamond mit CVT-Getriebe für 17'950 Franken – genauso wenig wie für das Kunstleder auf den dünnen Sitzen, die dafür ein bisschen mehr Beinfreiheit für die Hinterbänkler schaffen.

Auf der Autobahn wirds übel

Zum Anspruch passt auch die Auswahl der Motoren: denn mehr als drei Zylinder sind nicht drin. Im Einstiegsmodell knattert weiterhin ein 1,0-Liter mit 71 PS und 88 Nm Drehmoment, der nur mit ordentlich Drehzahl ein bisschen Laune macht. Für 4000 Franken mehr bekommt man einen 1,2-Liter, der mit seinen 80 PS und 106 Nm auf dem Papier kaum stärker ist, in der Praxis aber sehr viel gelassener bleibt und sich bei entsprechender Drehzahl in der Stadt ganz lebendig anfühlt.

Während andere Hersteller bei den Kleinwagen bereits zum Totentanz laden, steht Mitsubishi treu zum Space Star.

Über Land wird es allerdings bei beiden Varianten ein bisschen mühsam und auf der Autobahn recht anstrengend. Denn es dauert doch schon mindestens 12,8 Sekunden bis Tempo 100, und wer dem Dreizylinder die Sporen gibt, kann den Verbrauch von 5,1 Litern natürlich vergessen.

Nein, der modernste Kleinwagen ist der Mitsubishi Space Star nicht und auch nicht der peppigste. Doch während Fiat, Ford oder VW in diesem Segment bereits zum Totentanz laden und für ihre Stadtflitzer kaum mehr eine Zukunft sehen, steht Mitsubishi treu zum Space Star. Und da kommt dann wieder die Sache mit dem relativen Erfolg ins Spiel. Während die Zulassungen beim VW Up relativ gering sind – in der Schweiz von Januar bis November 2019 nur noch 389 Fahrzeuge – und VW-Importeur Amag deshalb vergleichsweise leicht darauf verzichten könnte, täte sich Mitsubishi relativ schwer damit, sein erfolgreichstes Modell vom Markt zu nehmen.