Der Scala soll neue Massstäbe setzen

Für Konzernmutter Volkswagen steht Scala aber auch für Skaleneffekte – der 4,36 Meter lange Hatchback baut auf dem Modularen Querbaukasten MQB-A0 auf, der bereits die Grundlage für Modelle wie Audi A1, Seat Arona oder VW Polo bildet. Hinzu kommen bestens bekannte Motoren und andere Komponenten aus dem VW-Regal – das spart ungemein Kosten.

Grosszügiges Platzangebot

Scala bedeutet auch Massstab, und genau das soll der Tscheche im Kompaktsegment darstellen. «Wir sind davon überzeugt, dass der Scala die besten Chancen hat, das Segment für uns neu zu definieren», gibt sich Skoda-Chef Bernhard Maier besonders optimistisch. «Er ist eine komplette Neuentwicklung und setzt in dieser Klasse Standards inSachen Technologie, Sicherheit und Design.»

Nun – generell gesehen setzt der Scala zwar keine neue Messlatte, doch in einigen Bereichen positioniert er sich tatsächlich weit vorne. Etwa punkto Platzverhältnisse: Der vergleichsweise lange Radstand von 2,65 Metern und eine clevere Raumnutzung schaffen grosszügig Platz für die Passagiere auf beiden Sitzreihen. Das Kofferraumvolumen von 467 Litern ist beachtlich, mit umgeklappten Rücksitzen wächst es auf 1410 Liter an – mehr Laderaum darf man in dieser Klasse nicht erwarten.

Herzstück des klar strukturierten Cockpits ist der Bildschirm.

Auch punkto Fahrassistenzsysteme und Ausstattung ist der kompakte Skoda gut aufgestellt. Ein Notbremssystem mit Fussgängererkennung, ein Spurhalteassistent, eine Warnung vor Fahrzeugen im toten Winkel und vor kreuzenden Autos beim Ausparkieren, eine Müdigkeitserkennung oder ein adaptiver Tempomat, der bis zum Stillstand abbremst, sind keine Selbstverständlichkeit in der Kompaktklasse. Hinzu kommen Scheinwerfer und Rückleuchten in LED-Technik, Sitz-, Lenkrad- und Frontscheibenheizung, eine elektrisch betätigte Heckklappe, ein virtuelles Cockpit, ein voll vernetzbares Infotainmentsystem mit grossem Touchscreen und einer erweiterten Sprachsteuerung. Und vieles mehr.

In der Kategorie Design kann der neue Scala glänzen: Die Proportionen sind harmonisch, die Linienführung schnörkellos, Front- und Heckpartie gefallen mit modern geformten Leuchteinheiten und einer prägnanten Lichtsignatur. «Der Scala ist ein wichtiger Schritt in der Weiterentwicklung unserer Gestaltungssprache», bestätigt Chefdesigner Oliver Stefani. Auch der Innenraum mit einem klar strukturierten Cockpit und einem eleganten Layout der Bedienelemente wird gut ankommen. «Die Herzstücke dieses Konzepts sind angenehme und weiche Materialien in direkter Nähe der Insassen sowie der neue freistehende Bildschirm», führt Stefani aus. Je nach Ausstattungsvariante und verbauten Optionen lässt sich der Scala tatsächlich ziemlich hochwertig ausstaffieren; andererseits zeugen Kunststoffelemente vom Kostendruck in diesem Segment.