«Nur Gipfeltreffen abzuhalten, reicht nicht aus»

Bald sind aus dem chinesischen Volvo-Mutterkonzern Geely die drei Marken Volvo, Polestar und Lynk & Co in Europavertreten. Welche Strategie steckt dahinter?

Vermutlich wird das Verhältnis unserer Marken zukünftig ähnlich sein wie zwischen VW, Audi und Skoda im VW-Konzern. Polestar ist eine Stufe mehr Premium als Volvo, etwas fortschrittlicher, rein elektrisch und in den technologischen Entwicklungen führend. Und Lynk & Co wird die Marke für preisbewusstere Kunden. Alle drei teilen sich aber die gleichen Fahrzeugplattformen.

Wann hört Volvo ganz auf, in Verbrennungsmotoren zu investieren?

Bei Volvo bald, aber zusammen mit unserer chinesischen Muttergesellschaft Geely gründen wir eine neue Motorenproduktionsgesellschaft mit Forschung in Göteborg sowie Produktionsstätten in Europa und China, die ausschliesslich Verbrennungsmotoren für den Weltmarkt produzieren, mit einer Kapazität von 600'000 bis über zwei Millionen.

Ist der Dieselmotor, den Sie in der Schweiz heute schon nicht mehr anbieten, bei Volvo definitiv Geschichte?

Wir stellen keine neuen Fahrzeugmodelle mit Dieselmotoren vor, also wird unser Dieselangebot mit den existierenden Modellgenerationen des V60 oder V90 auslaufen. Wann das so weit ist, wird sich zeigen. Wichtig ist mir noch zu sagen: Unsere heutigen Dieselmotoren sind sehr sauber, aber leider auch sehr teuer in der Produktion, sogar teurer als unsere Mildhybrid-Benzinmotoren.

Wie sieht die weitere Zukunft von Volvo bezüglich Elektromobilität aus?



Bis 2025 werden wir den CO2-Fussabdruck unserer Fahrzeugpalette im Vergleich zu 2018 um 40 Prozent senken. Unser Ziel ist es, bis 2040 komplett CO2-neutral zu sein, sowohl im Betrieb der Fahrzeuge als auch in deren Produktion und Rohstoffbeschaffung.

Dann wird Volvo ab 2040 also nur noch Elektroautos anbieten?

Der Zeitpunkt, ab dem wir gar keine Verbrennungsmotoren mehr anbieten werden, hängt stark von der Nachfrage danach ab und wie schnell die Lade­infrastruktur weltweit aufgebaut ist. Realistisch gesehen werden unsere Hybridfahrzeuge noch lange Jahre erhältlich sein. Unsere Vision 2040 sieht aber vor, dass wir bis dahin CO2-frei sind. Das heisst also: Spätestens dann dürfen wir auch keine Verbrenner mehr anbieten.