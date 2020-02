Italienischer Überlebenskampf

Die Offensive startete der oberste Alfista 2011, als er das Ziel ausgab, mit neun neuen Modellen den Alfa-Absatz bis 2015 auf 400'000 Stück hochzutreiben. Obwohl die Verkäufe stattdessen auf einen absoluten Tiefstand von 65'000 Einheiten fielen, hielt Marchionne am Wachstumsziel fest, legte ein Fünf-Milliarden-Investitionsprogramm auf und verschob die Zielmarke zunächst auf 2018, dann auf 2022. Genützt hat das nicht viel: 2019 wurden weltweit etwa 95'000 Alfas neu zugelassen, Tendenz fallend.

Nach Marchionnes Tod, aber noch vor dem Zusammenschluss von Fiat Chrysler und der französischen Peugeot-Gruppe (PSA), entschloss sich der neue FCA-Chef Mike Manley zu einer Radikalkur. Vor allem Alfa muss kräftig Federn lassen. Das geplante GTV-Coupé ist ebenso vom Tisch wie der weit gediehene Nachfolger des 8 C, die für China geplanten Langversionen von Giulia und Stelvio wurden ersatzlos ­gestrichen, der grössere SUV fiel ebenso dem Rotstift zum Opfer wie die Kombiversion der Giulia, die nächste Giulietta-Generation und das Comeback des Spiders.

Alfa weicht nach unten aus

Dieser Kurswechsel gefährdet die Marke, die sich in Zukunft nur noch bedingt mit Audi, BMW und Mercedes messen kann. Der Grund: Alfa muss Stückzahlen machen, darf sich nicht mehr verzetteln, hat im FCA-PSA-Verbund zusätzliche Synergien zu heben, steckt in der Kostenklemme und wird frühestens 2021 wieder Land sehen, wenn der ­Tonale auf den Markt kommt. Von dem schmucken Crossover auf Fiat-Basis will man jährlich etwa 65'000 Stück absetzen. Der Tonale soll zwischen BMW X1 und X3 oder Audi Q2 und Q3 ­einparken – optional mit Allradantrieb. Statt die SUV-Familie wie ursprünglich angedacht nach oben zu erweitern, wo ­Maserati mit der schwindenden Nachfrage kämpft, weicht Alfa folgerichtig nach unten aus, wo das Volumen lockt, die Rendite aber schmaler ausfällt.

Die Stunde der Wahrheit schlägt spätestens 2022 mit dem Debüt des sogenannten B-SUV (Kleinwagen), der genau dort reüssieren soll, wo der Alfa Romeo Mito kein Rad auf den Boden bekam. Klar, ein pfiffiger kleiner SUV macht mehr Stückzahlen, aber weil kein einziger Premiumhersteller in dieser Preisklasse aktiv ist, schadet der Neuzugang der Marke möglicherweise mehr, als er ihr nützt. Wobei noch unklar ist, ob der Neuling überhaupt eine italienische Bodengruppe bekommt oder man sich bei Peugeot bedienen wird. Die von Fiat favorisierte Jeep-Connection bliebe in diesem Fall aussen vor.

Alfa leidet heute noch unter der nicht immer optimalen Fertigungsqualität, dem holprigen Infotainment und der mässigen Zuverlässigkeit. Dafür punktet die Marke weiterhin mit tollem Design, unterhaltsamen Fahreigenschaften und durchzugsstarken Motoren. Während sich das Design am ehesten in eine bessere Zukunft transferieren lässt, bringt die Fusion mit PSA ein Bündel von rigiden Vorgaben und banalen, markenübergreifenden Komponenten mit sich, die nicht zum Selbstverständnis der Italiener passen wollen. So gesehen, hinterlässt die neue, primär kostengetriebene Kooperationsstrategie einen zwiespäl­tigen Eindruck. Noch ist nichts entschieden, doch dass die ­Marke ums Überleben kämpft, signalisieren neben dem zusammengestrichenen Entwicklungsbudget auch das nur noch punktuelle Sponsoring und der drastisch reduzierte Vertriebsaufwand.