«Die Schweiz spielt in einer anderen Liga»

Der «Autopapst» Ferdinand Dudenhöffer leitet das CAR-Center an der Universität Duisburg-Essen. Foto: zVg

Welcher Nachholeffekt?

Zum einen die Nachwirkungen durch die Umstellungen auf den neuen Prüfzyklus WLTP. Zum andern der Druck, die grossen Spritfresser auf 2019 vorzuziehen, da jetzt strengere CO 2 -Vorgaben gelten. Daher knickt Deutschland 2020 ein. In der Schweiz war dies nicht so stark zu spüren, also ist der Schweiz Markt stabiler.

Seit Jahren wird behauptet, die Schweiz sei für die Automobilindustrie ein wichtiger und spezieller Markt. An den Verkaufszahlen – 311'466 Fahrzeuge im Jahr 2019 – kann es nicht liegen. Woran sonst?

Die Schweiz ist ein Nischenmarkt. Nur 0,4 Prozent aller weltweit verkauften PW finden in der Schweiz ihren Käufer. Aber es gibt einige Schweizer, die sich die schönen, teuren Autos leisten. In der Schweiz lässt sich für Premiumhersteller Geld verdienen.

Trotzdem stieg der Anteil der alternativen Antriebe 2019 auf 40714 Fahrzeuge. Das ergibt einen Marktanteil von 13,1 Prozent. Ist das ein Erfolg oder eine Enttäuschung?

Das ist ein sehr gutes Resultat. Gegenüber Deutschland spielt die Schweiz in einer anderen Liga. In Deutschland hatten wir nur 6,6 Prozent Anteil bei den Alternativen. Das gilt auch für die vollelektrischen Autos. Allein der Marktanteil von Tesla ist in der Schweiz grösser als der gesamte Anteil der Elektroautos in Deutschland.

Hält der Elektroboom 2020 an?

Natürlich, aber wie hoch die Steigerung sein wird, hängt in erster Linie vom Marktstart und der Produktion des VW ID.3, den Auslieferungen beim Porsche Taycan und vom Tesla Model Y ab. Das dürfte aber alles erst in der zweiten Jahreshälfte hochlaufen, darum sind Prognosen schwierig.