Unfall in Niederscherli – Auto von Strasse abgekommen und auf Bahngleisen gelandet Am Freitag ist in Niederscherli ein Auto mit einem Strommast der Bahn kollidiert und auf den Schienen zum Stillstand gekommen. Der Lenker wurde verletzt.

Bis das Auto mit dem Kran geborgen werden konnte, war die Bahnlinie am Freitagmorgen stundenlang unterbrochen. Foto: zvg/Kantonspolizei Bern

Am Freitagmorgen ist in Niederscherli ein Auto auf den Schienen gelandet. Wie es in einer Mitteilung der Kantonspolizei Bern heisst, war ein Autolenker um ca. 8.10 Uhr auf der Schwarzenburgstrasse von Gasel in Richtung Niederscherli unterwegs gewesen. Kurz vor der Ortseinfahrt kam er von der Strasse ab, überquerte ein Feld sowie die Gleise, wo er schliesslich mit einem Strommast der Bahn kollidierte und zum Stillstand kam.

Der Autolenker konnte das Fahrzeug selbständig verlassen. Er wurde beim Unfall verletzt und musste mit der Ambulanz ins Spital gebracht werden.

Die Einsatzkräfte mussten das Auto mit einem Kran von den Schienen entfernen, weshalb die Bahnstrecke mehrere Stunden unterbrochen war. Die Polizei hat Ermittlungen zur Klärung der Umstände und des Unfallhergangs aufgenommen.

pd/ske

