Unfall in Zweisimmen – Auto und Sattelschlepper kollidierten – PW-Lenker verletzt Am Donnerstagmittag kam es in Zweisimmen zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Sattelschlepper.

Die Saanenstrasse in Zweisimmen aus der Vogelperspektive. In diesem Bereich ereignete sich ein Unfall mit einem PW und einem Sattelschlepper. Foto: Bruno Petroni

Es passiert kurz nach Mittag: Wie die Kantonspolizei Bern informierte, hatte sich auf der Saanenstrasse in Zweisimmen ein Unfall zwischen einem Auto und einem Sattelschlepper ereignet. Der Wagen fuhr in Richtung Gstaad, als es beim Ortsausgang aus noch ungeklärten Gründen zur Kollision mit dem Auflieger eines in entgegengesetzter Richtung fahrenden Sattelschleppers kam.

Der Autolenker wurde laut Polizeiangaben verletzt und im Auto eingeklemmt. Mittels Hydraulikschere musste er von der Feuerwehr Zweisimmen aus dem Fahrzeug befreit werden. Der Mann wurde von einem Ambulanzteam ins Spital gebracht, ebenso seine Beifahrerin – sie zur Kontrolle. Der Lastwagenlenker blieb unverletzt.

Für die Dauer der Unfallarbeiten musste der entsprechende Strassenabschnitt während rund zweieinhalb Stunden gesperrt werden. Der Schwerverkehr wurde laut Kapo in Zweisimmen zurückgehalten. Die Polizei hat Ermittlungen zum Unfall aufgenommen.

pkb

