Unfall in Gampelen – Auto und Motorrad kollidiert Der Motorradfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Der Lenker oder die Lenkerin des Autos beging Fahrerflucht.

Am Montagabend kollidierte in Gampelen ein Motorrad mit einem Auto. Nach aktuellen Kenntnissen waren der Motorradfahrer sowie das Auto in Richtung Ins unterwegs, als die beiden Fahrzeuge vor der Verzweigung der Insstrasse und der Gampelengasse seitlich aneinanderprallten. Das schreibt die Kantonspolizei Bern in einer Mitteilung. Der Motorradlenker stürzte und verletzte sich leicht. Das Auto setzte seine Fahrt in unbekannte Richtung fort. Die Kantonspolizei ermittelt zum Hergang des Unfalls und sucht Zeugen.

PD

