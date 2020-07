Verkehrsunfall in Gadmen – Auto überschlug sich und brannte aus Bei einem Verkehrsunfall auf der Sustenpassstrasse am Sonntagmorgen wurde ein 59-jähriger Autofahrer verletzt.

Strassenschild zum Grimsel- und Sustenpass in Innertkirchen. Foto: BZ

Der Unfall auf der Sustenstrasse ereignete sich am Sonntagmorgen gegen 9 Uhr. Gemäss aktuellen Erkenntnissen der Kantonspolizei war ein Auto von der Passhöhe her in Richtung Gadmen unterwegs, als es nach den Gschlettertunnels nahe «Saageli» aus «noch zu klärenden Gründen» über die Gegenfahrbahn von der Strasse abkam und auf das angrenzende Waldbord geriet.

«Daraufhin überschlug sich das Fahrzeug und kam, wieder auf den Rädern stehend, zum Stillstand», heisst es in der Kapo-Meldung. Der Fahrer habe das Auto schliesslich auf den nahe gelegenen Ausstellplatz rollen lassen, wo es kurz danach Feuer gefangen habe und ausgebrannt sei.

Auto erlitt Totalschaden

«Der 59-jährige Autofahrer konnte das Fahrzeug selbstständig verlassen. Er wurde beim Unfall verletzt und mit der Ambulanz ins Spital gebracht», so die Meldung. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Das Auto erlitt Totalschaden.

Nach Angaben der Kantonspolizei musste der Verkehr im Bereich der Unfallstelle während mehrerer Stunden wechselseitig geführt werden. Die Ermittlungen zum Unfall wurden aufgenommen.

( pd/jez )