Unfall in Rüegsbach – Auto überschlagen, Lenker schwer verletzt Am Freitagabend ist in Rüegsbach ein Auto von der Strasse abgekommen und ein Bord hinunter­gestürzt. Der Lenker wurde ins Spital gebracht.

Am Freitag um ungefähr 22 Uhr ist es in Rüegsbach zu einem Selbstunfall gekommen. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, ist ein von Affoltern herkommender Autofahrer kurz vor der Verzweigung mit dem Lehnweg auf die Gegenfahrbahn geraten. Das Auto stürzte ein Bord hinab und überschlug sich. Letztlich kam es in einem Bach zum Stillstand.

Der Lenker erlitt schwere Verletzungen und musste durch die Einsatzkräfte aus seinem Wagen geborgen werden. Eine Ambulanz brachte den Verletzten ins Spital. Das Auto wurde mithilfe eines Krans abgeschleppt. Der Strassenabschnitt musste für mehrere Stunden gesperrt werden.

mb

