Böschung hinuntergestürzt – Auto überschlägt sich – Zwei Verletzte Am Freitagabend ist es in Frieswil zu einem Selbstunfall mit einem Auto gekommen. Der Lenker und ein Mitfahrer wurden dabei verletzt.

Ein Autolenker ist am Freitagabend in einer Kurve in Seedorf von der Strasse abgekommen. Das Auto stürzte eine Böschung hinunter und überschlug sich. Es kam auf den Rädern zum Stillstand. Wie die Kantonspolizei am Samstag mitteilte, wurden der Lenker und ein Mitfahrer verletzt.

Sie wurden mit Ambulanzen ins Spital gebracht. Die übrigen drei Insassen des Fahrzeugs wurden vor Ort medizinisch versorgt oder gingen selbst zu einem Arzt. Die Unfallursache klärt die Polizei ab.

( chh/sda )