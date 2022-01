Selbstunfall in Ersigen – Auto überschlägt sich und landet in Bach – Lenker in kritischem Zustand Am Dienstag landete in Ersigen ein Auto nach einem Selbstunfall auf dem Dach in einem Bach. Der Lenker wurde in kritischem Zustand ins Spital gebracht.

Ein Automobilist ist am Dienstagmorgen in kritischem Zustand ins Spital gebracht worden, nachdem er mit seinem Auto in Ersigen in einen Bach geriet. Der Mann war aus noch unbekannten Gründen auf der Ersiger Dorfstrasse von der Fahrbahn abgekommen.

Danach überschlug sich das Fahrzeug und kam im angrenzenden Bach auf dem Dach liegend zum Stillstand, wie die Berner Kantonspolizei mitteilte. Der Automobilist war von Kirchberg her in Richtung Niederösch unterwegs gewesen.

Im Einsatz standen ausser zwei Ambulanzteams auch ein Notarzt, die Feuerwehr Ersigen-Oberösch und die Strassenrettung der Feuerwehr Burgdorf. Die Polizei hat Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

pd/ske

