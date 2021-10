Drei Verletzte in Flamatt – Auto überschlägt sich und landet auf dem Dach Am Freitagabend stiessen in Flamatt zwei Autos zusammen. Zwei Frauen und ein Mann wurden beim Unfall verletzt.

Eines der beteiligten Autos landete auf dem Dach. Foto: Kantonspolizei Freiburg

Am Freitagabend gegen 19.30 Uhr fuhr eine 27-jährige Autolenkerin auf der Bernstrasse in Flamatt von der Autobahnausfahrt in Richtung Dorfzentrum. Beim Linksabbiegen zu einem Grundstück übersah sie ein Auto, welches ihr entgegenkam.

Die beiden Fahrzeuge stiessen zusammen, worauf sich das entgegenfahrende Auto nach der Kollision mehrmals überschlug und 80 Meter weiter auf dem Dach zum Stillstand kam.

Dessen 24-jähriger Lenker, sowie die Lenkerin des ersten Fahrzeuges und ihre Beifahrerin wurden beim Unfall verletzt und mit der Ambulanz ins Spital gebracht.

PD/flo