Lenker flüchtet nach Kollision – Auto überschlägt sich bei Unfall in Biel Auf der Madretschstrasse in Biel stiessen am Dienstagnachmittag ein Lieferwagen und ein Auto zusammen. Ein Mann wurde dabei verletzt.

Das Auto landete direkt vor einer Haustür. Foto: Arthur Sieber

In Biel kam es am Dienstagnachmittag zu einem spektakulären Unfall. Ein Lieferwagen fuhr auf der Madretschstrasse in Richtung Brühlplatz, als ein Auto aus der Pianostrasse herausfuhr und es zur Kollision kam.

Das Auto überschlug sich und kam direkt vor einer Eingangstür eines Mehrfamilienhauses auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der Lenker konnte mit Hilfe von Passanten aussteigen. Er entfernte sich darauf zu Fuss von der Unfallstelle und konnte seither noch nicht aufgefunden werden, wie Kapo-Sprecherin Isabelle Wüthrich auf Anfrage sagte.

Der Lieferwagenfahrer wurde beim Unfall leicht verletzt und mit einer Ambulanz ins Spital gebracht. Die Unfallursache wird untersucht.

PD/flo

