Unfall auf der A1 – Auto überschlägt sich Bei einem Unfall auf der Autobahn bei Niederbipp wurde eine Frau verletzt. Sie musste zur Kontrolle ins Spital gebracht werden.

Beim Wildschutzzaun zum Stillstand gekommen: Das Fahrzeug nach dem Unfall. Foto: PD

Der Vorfall ereignete sich am Dienstag kurz vor 9 Uhr: Eine Autofahrerin beabsichtigte auf der Autobahn A1 zwischen Niederbipp und Oensingen, in Fahrtrichtung Zürich, einen Spurwechsel vorzunehmen – vom Überholstreifen auf den Normalstreifen. Aus noch zu klärenden Gründen sei sie dabei seitlich in den Anhänger eines Lastwagens geraten, teilt die Kantonspolizei Solothurn mit.

Die Frau verlor dabei die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Woraufhin sich das Auto überschlug und schliesslich im Bereich des Wildschutzzauns zum Stillstand kam. Die Lenkerin zog sich Verletzungen zu. Sie musste deshalb zur Kontrolle in ein Spital gebracht werden. Das Unfallauto erlitt Totalschaden.

swl