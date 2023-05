Unfall in Saanen – Auto stürzt in Saane – Polizei sucht nach Insassen Bei einer Frontalkollision stürzte ein Auto in der Nacht auf Sonntag in die Saane. Die Suche nach möglichen Fahrzeugsinsassen dauert an. Laura Waldorff

Am Sonntag ging bei der Kantonspolizei Bern gegen 00.45 Uhr eine Meldung ein, dass sich in Saanen auf der Oeystrasse eine Kollision ereignet habe. Eines der involvierten Autos war beim Unfall von der Strasse abgekommen und in die Saane gestürzt. Die Einsatzkräfte konnten im Innern sowie in der näheren Umgebung des zweiten Autos keine Personen vorfinden, wie die Kantonspolizei am Sonntag mitteilt.

Die Suche wurde daraufhin ausgedehnt. Das Ufergebiet entlang der Saane wurde unter anderem mithilfe eines Polizeihundes abgesucht und ein Suchflug durch die Rega durchgeführt. Das Auto konnte im Verlauf des frühen Morgens mit einem Traktor aus dem Wasser geborgen werden.

Die Kollision ereignete sich zwischen einem Auto, das von Saanen in Richtung Rougemont fuhr und einem entgegenkommenden Auto. Das von Saanen herkommende Auto überschlug sich und stürzte mehrere Meter über einen Steilhang in die Saane. Die beiden Insassen des aus Rougemont kommenden Autos wurden beim Unfall leicht verletzt und zur Kontrolle mit der Ambulanz ins Spital gebracht. Die Strasse zwischen Saanen und Rougemont war bis am frühen Morgen komplett gesperrt, danach konnte der Verkehr wechselseitig geführt werden.

Der Grosseinsatz durch diverse Patrioullien und Spezialdienste der Kantonspolizei Bern dauer noch immer an. Nach den vermissten Personen wird nun auch mit einem Boot gesucht.

Laura Waldorff ist Redaktorin im Ressort Desk/Interaktion. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.