Kurve nicht erwischt – Auto stürzt in Biel Abhang hinunter und fängt Feuer Am Donnerstagabend ist in Biel ein Auto von der Strasse abgekommen. Die beiden Insassen wurden beim Unfall verletzt und mussten ins Spital gebracht werden

Am Donnerstag um 20.15 Uhr kam es auf der Römerstrasse in Biel zu einem Verkehrsunfall. Gemäss aktuellen Kenntnissen war ein Auto von Romont her in Richtung Biel unterwegs gewesen, als es auf Höhe Tierpark in einer Kurve aus noch zu klärenden Gründen von der Strasse abkam und einen Abhang hinunter geriet. Wie die Kantonspolizei Bern in einer Mitteilung schreibt, konnte der Lenker selbständig aus dem Auto steigen und seine Beifahrerin bergen. Kurz darauf geriet das Auto in Brand.

Die Feuerwehr konnten das Feuer rasch löschen, wie die Polizei weiter schreibt. Der Lenker und die Beifahrerin wurden beim Unfall verletzt und mussten mit der Ambulanz ins Spital gebracht werden. Für die Unfallarbeiten musste der Verkehr wechselseitig geführt werden. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs aufgenommen.

sih/pkb

