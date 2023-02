Unfall in Spiez – Auto stürzt in Bach, zwei Personen verletzt Warum am Donnerstagabend ein Auto von der Krattigstrasse in einen Bach stürzte, ist noch nicht klar. Klar ist: Zwei Personen wurden verletzt.

In Spiez kam es am Donnerstag zu einem Verkehrsunfall. Symbolfoto: Bruno Petroni

Am späten Donnerstagabend hat sich in Spiez ein Verkehrsunfall ereignet. Ein Auto war auf der Krattigstrasse von Spiez nach Krattigen unterwegs. Um 22.15 Uhr wurde die Polizei alarmiert. Grund: Das Auto war links von der Strasse abgekommen, eine Böschung hinuntergestürzt und gegen eine Fussgängerbrücke geprallt, wie die Polizei in ihrer Mitteilung schreibt. Warum es zum Unfall kam, ist indes noch unklar.

Die Angehörigen der Feuerwehr Spiez mussten die beiden verletzten Personen aus dem Auto bergen. Sie wurden anschliessend von zwei Sanitätsteams versorgt und mit der Ambulanz ins Spital gebracht. Das Auto erlitt Totalschaden und wurde abgeschleppt.

Um den Einsatz vor Ort zu ermöglichen, sperrte die Feuerwehr die Strasse auf dem betreffenden Abschnitt komplett und richtete eine Umleitung ein. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zur Ursache und zu den Umständen des Unfalls eingeleitet.

PD/maz

