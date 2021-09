Von der Strasse abgekommen – Auto stürzt Abhang hinunter und überschlägt sich Am frühen Donnerstagabend ist in Rüti b. Riggisberg ein Auto in einer Haarnadelkurve von der Strasse abgekommen. Der Lenker musste verletzt ins Spital geflogen werden.

Am Donnerstag kurz nach 18.05 Uhr wurde der Kantonspolizei Bern gemeldet, dass bei Rüti b. Riggisberg (Gemeinde Rüeggisberg) auf der Gurnigel-Passstrasse ein Auto einen Abhang hinuntergestürzt sei. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein Auto vom Gurnigel-Berghaus in Richtung Laas, als es bei der ersten Haarnadelkurve aus noch zu klärenden Gründen von der Fahrbahn abkam, mehrere Meter einen Abhang hinuntergeriet und sich dabei mehrmals überschlug. Das schreibt die Polizei in einer Mitteilung vom Freitag.

Der 56-jährige Lenker wurde dabei verletzt. Er konnte sich selbständig aus dem Auto befreien und sich wieder auf die Strasse hoch begeben. Er musste schliesslich mit einem Helikopter der Air-Glaciers ins Spital geflogen werden. Neben der Polizei stand für die Bergung des Fahrzeuges die Feuerwehr im Einsatz. Die Ermittlungen zur Klärung des Unfallhergangs und der Ursache wurden aufgenommen.

sih/pkb

