Unfall auf der Axenstrasse Polizei bestätigt: Auto war im Kanton Zürich eingelöst

In Brunnen hat am Sonntagmittag ein Fahrzeug das Geländer durchschlagen und ist in den Vierwaldstättersee gestürzt. Die Polizei bestätigte, dass das gesunkene Fahrzeug eine Zürcher Autonummer hat.