Unfall in Tschingel ob Gunten – Auto rutscht den Hang herunter Bei einem Unfall am frühen Sonntagmorgen wurde ein Autofahrer schwer verletzt.

In Tschingel oberhalb des Thunersees hat sich am Sonntagmorgen ein Unfall ereignet. Foto: Bruno Petroni

Gegen 5.30 Uhr wurde der Kantonspolizei Bern am Sonntagmorgen gemeldet, dass es in Tschingel ob Gunten zu einem Autounfall gekommen sei. Gemäss ersten Erkenntnissen fuhr ein 46-jähriger Mann mit einem Auto von Sigriswil herkommend auf dem Stegacker in Richtung Tschingel. «Aus noch zu klärenden Gründen kam sein Auto von der Strasse ab, überschlug sich in der Folge und rutschte mehrere Meter einen Hang hinunter», heisst es in einer Polizeimeldung.

Der Lenker wurde mit schweren Verletzungen aus dem Auto geborgen. Nach der Erstversorgung vor Ort durch ein Ambulanzteam wurde der 46-Jährige von der Rega ins Spital geflogen. Die Feuerwehr war im Einsatz, um das Auto zu bergen und den Verkehr zu regeln. Der Stegacker war für mehrere Stunden gesperrt. Die Kantonspolizei hat Ermittlungen zum Unfall aufgenommen.

