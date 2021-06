Lenkerin wurde verletzt - Auto prallte in Niederwangen in einen Baum

Lenkerin verletzt – Auto prallte in Niederwangen in einen Baum Am frühen Mittwochnachmittag ist in Niederwangen ein Auto mit einem Baum kollidiert. Die verletzte Lenkerin wurde ins Spital gebracht.

Am Mittwochnachmittag hat sich auf der Hallmattstrasse in Niederwangen (Gemeinde Köniz) ein Verkehrsunfall ereignet. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, war eine Autolenkerin von Niederwangen in Richtung Bümpliz gefahren. Auf Höhe der Hausnummer 47 kam das Auto rechts von der Fahrbahn ab, fuhr über einen angrenzenden Grünstreifen und prallte schliesslich in Baum. Durch die Kollision wurde das Auto auf die rechte Seite geschleudert und kam schlussendlich wieder auf den Reifen zum Stillstand.

Die Autolenkerin wurde beim Unfall verletzt. Sie wurde nach der Erstversorgung vor Ort durch ein Ambulanzteam ins Spital gebracht. Am Auto entstand Totalschaden, die Bergung erfolgte mit Hilfe eines Krans.

Der Verkehr wurde an der Unfallstelle während mehreren Stunden wechselseitig vorbeigeführt. Es kam zu Rückstau. Ermittlungen zum Unfall wurden durch die Kantonspolizei Bern aufgenommen.

pd/ske

