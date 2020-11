Umstände unklar – Auto prallt in Zollikofen in Mauer und kollidiert mit Leitplanke In Zollikofen ist am Mittwochabend ein Mann bei einem Unfall leicht verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Mittwochabend kurz nach 19 Uhr ist es in Zollikofen zu einem Unfall gekommen. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, war ein Auto von Moosseedorf in Richtung Zollikofen unterwegs, als es auf Höhe der Eisenbahnunterführung aus unbekannten Gründen in eine Mauer prallte. Darauf geriet das Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit der Leitplanke. Der Lenker wurde leicht verletzt und begab sich später selbständig in ärztliche Behandlung.

Für die Unfallarbeiten musste die Zürichstrasse für rund eine Stunde gesperrt werden. Im Anschluss wurde der Verkehr wechselseitig geführt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zum Unfall aufgenommen. Aussagen zufolge soll kurz vor dem Zusammenprall ein kleiner Personenwagen aus entgegengesetzter Richtung auf die Fahrbahn des verunfallten Autos geraten sein. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs und der Umstände sucht die Polizei Zeugen. Hinweise nimmt sie unter 031 638 81 11 entgegen.

pd/ske