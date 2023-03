Unfall mitten in Bern – Auto prallt in stehende Kolonne auf Monbijoubrücke Am frühen Mittwochnachmittag kam es auf der Monbijoubrücke in Bern zu einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen.

Ein Auto fuhr auf eine stehende Kolonne auf. Der Lenker wurde verletzt. Foto: Leserreporter

Gegen 12.15 Uhr am Mittwoch kam es auf der Monbijoubrücke in Bern zu einem Auffahrunfall.

Wie die Polizei auf Anfrage erklärte, fuhr ein Auto, das vom Ostring herkam, aus noch ungeklärten Gründen von hinten in eine stehende Kolonne. Die hintersten beiden Autos wurden dabei ineinandergeschoben.

Zwei Ambulanzteams standen im Einsatz und untersuchten alle am Unfall beteiligten Personen. Einzig der Lenker des Autos, das in die Kolonne prallte, wurde beim Unfall leicht verletzt und begab sich selbstständig in ärztliche Pflege.

Der Verkehr auf der Brücke wurde während rund einer halben Stunde wechselseitig geführt.

