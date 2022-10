Unfall in Uettligen – Auto prallt in Mauer – Vier Verletzte In der Nacht auf Sonntag ist ein Auto bei Uettligen von der Strasse abgekommen und in eine Hausmauer geprallt. Vier Personen wurden verletzt.

Ein Auto ist in der Nacht auf Sonntag in Uettligen in eine Hausmauer geprallt. Alle vier Personen im Wagen wurden verletzt, der Beifahrer erlitt nach Polizeiangaben schwere Verletzungen.

Die Meldung vom Unfall ging gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei Bern vom Sonntag um 0.45 Uhr ein. Das Auto sei auf der Staatsstrasse in Richtung Uettligen unterwegs gewesen.

Kurz nach der Verzweigung mit der Möriswilstrasse sei das Auto von der Strasse abgekommen und in eine Hausmauer geprallt, hiess es in der Mitteilung. Der Lenker sowie seine drei Mitfahrer wurden beim Unfall verletzt – der Beifahrer erlitt schwere Verletzungen. Die Verletzten wurden durch Ersthelfer und einen Notarzt versorgt und danach mit zwei Ambulanzen ins Spital gebracht.

Warum es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

SDA/tag

