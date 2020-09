Bei Mühleberg – Auto prallt auf A1 in Leitplanke Am frühen Donnerstagmorgen ist ein Auto auf der A1 bei Mühleberg in eine Leitplanke geprallt. Der Lenker wurde verletzt.

Auf der A1 kam es am Donnerstagmorgen bei Mühleberg zu einem Unfall. Nach aktuellen Kenntnissen war ein Autolenker in Fahrtrichtung Bern unterwegs, als das Fahrzeug nach dem Saaneviadukt gegen 5.50 Uhr von der Fahrbahn abkam und schliesslich in die Mittelleitplanke prallte.

Der Lenker wurde vor Ort durch ein Ambulanzteam erstbetreut und begibt sich selber in ärztliche Untersuchung, wie die Kantonspolizei mitteilt.

Das Fahrzeug erlitt Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Infolge des Unfalls war der Überholstreifen während rund einer Stunde gesperrt, es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Zur Klärung des Unfalls werden Zeugen gesucht. Personen, die den Unfall beobachtet haben werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Bern zu melden.

