Lenker blieb unverletzt – Auto nach Unfall ausgebrannt Am frühen Montagmorgen hat in Roggwil ein Auto nach einem Selbstunfall Feuer gefangen. Die ausgerückten Feuerwehren konnten das bereits in Vollbrand stehende Auto löschen. Verletzt wurde niemand. Giannis Mavris

Auf der Höhe Hintergasse in Richtung Langenthal kam es zum Unfall. Bild: Google Maps

Am Montag wurde kurz nach 3 Uhr morgens der Kantonspolizei Bern ein Selbstunfall auf der Langenthalstrasse in Roggwil gemeldet. Gemäss aktuellen Erkenntnissen war ein Auto von Roggwil herkommend in Richtung Langenthal unterwegs, als es aus noch unklaren Gründen auf Höhe der Verzweigung Hintergasse von der Strasse abkam. Darauf kollidierte das Fahrzeug mit einem Gartenzaun und kam im Garten des dortigen Einfamilienhauses zum Stillstand.