Selbstunfall in Zollikofen – Auto landete auf Dach und fing Feuer In Zollikofen kam am Sonntagabend ein Auto von der Strasse ab, überschlug sich und ging in Flammen auf. Der Lenker wurde beim Unfall verletzt.

Am Sonntag kurz nach 19 Uhr ereignete sich in Zollikofen ein schwerer Selbstunfall. Ein Autolenker fuhr von Kirchlindach her auf der Lindachstrasse in Richtung Zollikofen, als er aus noch unklaren Gründen links von der Fahrbahn abkam. Das Auto überschlug sich und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand, wo es in Brand geriet.

Dank Ersthelfern konnte der verletzten Lenker das Fahrzeug rechtzeitig zu verlassen, wie die Polizei mitteilte. Der Mann wurde mit der Ambulanz ins Spital gebracht. Der Feuerwehr gelang es, das Feuer unter Kontrolle zu bringen und zu löschen. Das Auto erlitt jedoch Totalschaden. Durch ein zweites Ambulanzteam wurden Ersthelfer mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung vor Ort kontrolliert.

Während den Unfallarbeiten mussten Teile der Lindachstrasse und der Kirchlindachstrasse bis kurz vor Mitternacht gesperrt werden. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zur Klärung des Unfallhergangs aufgenommen.

SDA/flo

