Unfall in Sumiswald – Auto mit vier jungen Insassen kommt von Strasse ab und landet auf Dach In der Nacht auf Freitag sind vier Männer zwischen 17 und 21 Jahren in Sumiswald verunfallt. Alle konnten das Fahrzeug selbständig verlassen.

In der Nach auf Freitag kam es kurz nach 2.30 Uhr auf der Hauptstrasse in Sumiswald zu einem Unfall. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, war ein Autofahrer mit drei Mitfahrern von Wasen in Richtung Sumiswald unterwegs gewesen, als das Fahrzeug im Bereich Riedboden in einer Kurve aus unklaren Gründen von der Strasse abkam. Das Auto überschlug sich und lande auf dem Dach in der Wiese.

Die vier junge Männer zwischen 17 und 21 Jahren konnten das Auto selbständig verlassen. Sie wurden vor Ort durch die Rettungskräfte betreut und schliesslich mit zwei Ambulanzen ins Spital gefahren.

Während der Unfallarbeiten war die Strasse für den Individualverkehr bis ca. 8 Uhr gesperrt. Die Linienbusse konnten passieren. Für die Verkehrsregelung und die Bindung von ausgelaufenen Flüssigkeiten standen rund ein Dutzend Feuerwehrleute aus Sumiswald im Einsatz. Die Polizei hat Ermittlungen zum Unfall wurden durch die Kantonspolizei Bern aufgenommen.

