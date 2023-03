Zig Zag Records in Thun – Auto landete in Schaufenster von Plattenladen Am Mittwoch verlor ein Automobilist die Herrschaft über sein Fahrzeug und kam erst im Schaufenster von Zig Zag Records zum Stillstand. Was das für die Inhaber bedeutet. Barbara Donski

«Das schmerzt»: Walter Bartlome vor dem beschädigten Schaufenster von Zig Zag Records an der Unteren Hauptgasse in Thun. Foto: Barbara Donski

Der Unmut bei Walter Bartlome von Zig Zag Records an der Unteren Hauptgasse in Thun ist gross: «Unser Schaufenster ist unsere Bühne, die wir täglich bespielen. Und das Tor zu unserem Geschäft.» Doch dieses Tor fällt für die nächsten zwei Monate aus, was Bartlome schmerzt. Und ihn am Freitagmorgen zu einem Facebook-Post verleitete.