Selbstunfall auf A12 bei Köniz – Auto landete auf dem Dach – Lenker verletzt Bei einem Unfall auf der A12 bei Köniz ist am Montagabend ein Lenker verletzt worden. Durch Trümmerteile ist an mehreren Fahrzeugen Sachschaden entstanden.

In Köniz wurde bei einem Selbstunfall auf der Autobahn A12 ein Autolenker verletzt.

Der Mann war am Montag gegen 22.45 Uhr von Flamatt herkommend in Richtung Niederwangen unterwegs, als das Auto aus noch unklaren Gründen rechts auf den Pannenstreifen geriet und mit der Leitplanke kollidierte. Danach prallte es in die Mittelleitplanke und in ein Betonelement, welches sich aus der Verankerung löste. Das Fahrzeug drehte sich, wurde über die Fahrbahn geschleudert und kam schliesslich beim Pannenstreifen, auf dem Dach liegend zum Stillstand.

Der Autolenker konnte sich selbständig aus dem Auto begeben und wurde verletzt durch ein Ambulanzteam ins Spital gebracht, wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt. Am Auto entstand Totalschaden und es musste abgeschleppt werden.

Aufgrund von zum Teil grossen herumliegenden Trümmerteilen auf den Fahrbahnen wurden mehrere weitere Fahrzeuge beschädigt. Für die Räumungsarbeiten durch die Feuerwehr mussten die Fahrbahnen in beide Fahrtrichtungen kurzzeitig komplett gesperrt werden.

PD/flo

