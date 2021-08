Unfall in Mitholz – Auto landet im Stägebach – Fahrer schwer verletzt Am Sonntagmorgen kam ein Auto in Mitholz von der Strass ab. Dabei wurden drei Personen verletzt, eine davon schwer.

Am frühen Sonntagmorgen ereignete sich auf der Hauptstrasse in Blausee-Mitholz (Gemeinde Kandergrund) ein Unfall. Wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt, war ein Auto von Frutigen in Richtung Kandersteg unterwegs, als es auf Höhe Bahnhof Blausee-Mitholz rechts von der Strasse abkam. Das Fahrzeug fuhr die angrenzende Böschung hinunter und stürzte in den Stägebach, wo es auf den Rädern stehend zum Stillstand kam.

Die drei Autoinsassen konnten das Fahrzeug selbständig verlassen und wurden daraufhin mit Unterstützung von herbeigeeilten Drittpersonen aus dem Bach geholt. «Sie wurden in der Folge durch die aufgebotenen Rettungskräfte vor Ort medizinisch erstversorgt», schreibt die Polizei weiter.

Fahrer schwer verletzt

Der Fahrer hatte beim Unfall schwere Verletzungen erlitten und wurde mit dem Rettungshelikopter ins Spital geflogen. Der verletzte Beifahrer wurde per Ambulanz ins Spital gefahren, der dritte, leicht verletzte Insasse wurde für eine Kontrolle durch Privatpersonen ins Spital begleitet.

Im Einsatz standen mehrere Polizeipatrouillen, ein Ambulanzteam, eine Crew der Rega sowie 35 Angehörige der Feuerwehr Frutigen, die sich insbesondere um die Sicherung und, gemeinsam mit dem aufgebotenen Abschleppdienst, um die Bergung des Fahrzeugs sowie um die Verkehrsregelung kümmerten.

Da durch den Unfall eine Abwasserleitung beschädigt wurde, musste zudem ein Werkhof-Mitarbeiter aufgeboten werden. Verschmutzungen durch ausgelaufene Flüssigkeiten konnten im Bach indes nicht festgestellt werden.

Der Verkehr auf der Hauptstrasse wurde während zirka drei Stunden wechselseitig geführt.

