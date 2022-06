Selbstunfall in Langnau – Auto landet auf dem Dach, Lenkerin eingeklemmt

Am Montagnachmittag ist in Langnau eine Autolenkerin verunfallt und dabei schwer verletzt worden. Sie musste von der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden.



Am Montag kurz vor 15.40 Uhr wurde der Kantonspolizei Bern gemeldet, dass bei einem Unfall an der Bernstrasse in Langnau im Emmental eine Frau verletzt und im Auto eingeklemmt wurde. Ersten Erkenntnissen zufolge war die Autolenkerin auf der Bernstrasse vom Ilfis-Kreisel herkommend in Richtung Ortszentrum unterwegs, als sie aus noch zu klärenden Gründen rechts auf das Trottoir geriet.

Das Auto fuhr mehrere Treppenstufen vor dem Gebäude mit der Hausnummer 13 hoch, prallte in ein Geländer und kippte auf die Strasse zurück. Dort kam es auf dem Dach zu liegen. Wie die Kantonspolizei Bern in einer Mitteilung vom Montagabend schreibt, wurde die Autolenkerin dabei schwer verletzt und musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Sie musste mit der Rega ins Spital geflogen werden.



Während der Unfallarbeiten wurde die Ortsdurchfahrt gesperrt und eine Umleitung eingerichtet. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zum Unfall aufgenommen.

sih/pkb

Fehler gefunden?Jetzt melden.