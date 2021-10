In Thörishaus in Mauer geprallt – Auto landet auf dem Dach – Lenker verletzt Ein Autolenker prallte am Samstagabend in Thörishaus mit seinem Fahrzeug in eine Mauer. Das Auto überschlug sich. Der Fahrer wurde verletzt.

Am Samstagabend ist in Thörishaus ein Autolenker mit seinem Wagen in eine Mauer geprallt. Das Auto überschlug sich, der Mann wurde verletzt.

Der Unfall ereignete sich kurz vor 19.50 Uhr auf der Freiburgstrasse, wie die Kantonspolizei Bern am Sonntag mitteilte. Der Automobilist war laut ersten Erkenntnissen der Polizei in Richtung Neuenegg unterwegs. Kurz vor der Verzweigung mit der Strandheimstrasse kam er von der Fahrbahn ab.

Auf dem Dach liegend sei das Fahrzeug schliesslich in eine Hausmauer geschlittert, hiess es weiter. Der Autofahrer habe sich selbst aus dem Auto befreien können. Er sei am Unfallort von einem Ambulanzteam medizinisch versorgt und danach ins Spital gebracht worden.

Die Freiburgstrasse wurde für die Dauer der Bergungsarbeiten gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet. Die Polizei sucht Zeugen.

