Selbstunfall in Zweisimmen – Auto landet auf Dach – Lenker und Beifahrerin verletzt Am Montagmorgen kam es in Zweisimmen zu einem Selbstunfall. Zwei Personen mussten mit der Ambulanz ins Spital gebracht werden.

Am Montagmorgen ereignete sich auf der Saanenstrasse in Zweisimmen ein Selbstunfall. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, war ein Auto auf der Mosenriedgasse in Richtung Saanenstrasse unterwegs, als es von der Strasse geriet und auf die Saanenstrasse rutschte. Dort kam es auf dem Dach liegen zum Stillstand.

Der Lenker und seine Beifahrerin konnten sich mit Hilfe von Passanten aus dem Fahrzeug befreien. Sie wurden verletzt und mit zwei Ambulanzen ins Spital gebracht. Am Auto entstand Totalschaden.

Die Feuerwehr Zweisimmen stand für die Bergung des Fahrzeuges sowie die Verkehrsregelung im Einsatz. Währenddessen musste der Verkehr auf der Saanenstrasse rund eine Stunde wechselseitig geführt werden. Die Polizei hat Untersuchungen zum Unfall aufgenommen.

pd/ske