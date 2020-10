Selbstunfall in Thun – Auto krachte in Kandelaber Ein Autolenker ist am Montagvormittag beim Thunerhof in einen Laternenmast gefahren. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. gbs

Nach einem Selbstunfall beim Thunerhof an der Hofstettenstrasse wird das Unfallfahrzeug abgeschleppt. Rechts der umgefahrene Kandelaber. Foto: Gabriel Berger

Schrecksekunde für den Lenker eines grauen Mercedes am Montagvormittag in Thun: Auf der Höhe des Haupteingangs zum Thunerhof an der Hofstettenstrasse krachte das Auto in den Kandelaber auf der Fahrbahnmitte. Bei einem Augenschein vor Ort lag eine der beiden Leuchten des umgefahrenen Kandelabers am Trottoirrand, die andere baumelte am demolierten Laternenmast. Der Unfall hatte sich kurz vor 11 Uhr ereignet.

Laut der Kantonspolizei Bern handelte es sich um einen Selbstunfall. «Ein Autolenker wollte vom Göttibach-Parkplatz in die Hofstettenstrasse einbiegen und rammte dort den Kandelaber», sagte Kapo-Mediensprecherin Ramona Mock auf Anfrage. Verletzt worden sei bei dem Aufprall niemand. Ausser dem Auto seien keine weiteren Verkehrsteilnehmer in den Unfall involviert gewesen.

Während der Aufräum- und Abschlepparbeiten musste der Verkehr laut Mock während rund fünf Minuten wechselseitig geführt werden. Die Polizei hat Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.