Unfall in Dotzigen – Auto kommt von Strasse ab und überschlägt sich mehrmals In der Nacht auf Karfreitag kam in Dotzigen ein Autofahrer von der Strasse ab – und hätte um ein Haar eine Jugendliche auf ihrem Velo erfasst.

Es war kurz nach 4 Uhr am frühen Karfreitagmorgen, als ein Autofahrer auf der Bürenstrasse in Richtung Büren an der Aare unterwegs war. Plötzlich kam das Auto ausgangs Dotzigen links von der Strasse ab, durchbrach das Geländer und geriet die angrenzende Böschung aufs Bahntrassee hinunter, wobei es sich mehrmals überschlug. Schlussendlich kam das Auto auf der anderen Seite der Bahngeleise im Bereich eines dortigen Feldwegs zum Stillstand.

Jugendliche rechtzeitig vom Velo gesprungen

Zum Zeitpunkt der Ereignisse waren auf dem Feldweg drei Jugendliche mit Velos unterwegs. Eine von ihnen konnte rechtzeitig vom Velo springen, ehe das herannahende Auto das Velo erfasste. Alle drei Velofahrerinnen blieben unverletzt.

Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte betreuten die Jugendlichen und weitere Ersthelfende den verletzten 47-jährigen Autofahrer. Er wurde durch die ausgerückten Feuerwehrangehörigen aus dem Fahrzeug befreit und mit der Ambulanz ins Spital transportiert. Dies berichtete die Kantonspolizei Bern am Freitagmittag.

Die Bürenstrasse musste für die Unfallarbeiten während ungefähr drei Stunden gesperrt werden. Es wurde eine Umleitung eingerichtet. Zudem kam es zu Beeinträchtigungen im Bahnverkehr.

Im Einsatz standen neben der Kantonspolizei Bern insgesamt 23 Angehörige der Feuerwehren Oberes Bürenamt und Lyss, ein Ambulanzteam, Mitarbeitende der Intervention SBB sowie ein Abschleppdienst. Ermittlungen zum Unfall und dessen genauen Umständen wurden aufgenommen.

pd/chh

Fehler gefunden?Jetzt melden.