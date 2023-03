Selbstunfall am Brünigpass – Auto kommt von Passstrasse ab, zwei Personen verletzt Kurz nach der Passhöhe kam ein Auto, das in Richtung Brienz fuhr, von der Strasse ab und stürzte in den Wald. Eine Frau wurde schwer verletzt.

Am Freitagvormittag verunfallte auf dem Brünigpass in Meiringen ein Auto; die Polizei wurde gemäss eigenen Angaben um 10.40 Uhr alarmiert. Das Auto war von der Passhöhe talwärts in Richtung Brienz unterwegs. In der Rechtskurve unmittelbar nach der Passhöhe geriet der Fahrer aus noch ungeklärten Gründen von der Strasse ab, fuhr über den Parkplatz des Gasthauses Brünig Kulm, durchbrach eine Absperrung und stürzte mehrere Meter eine Böschung hinunter. Das Auto prallte schliesslich gegen einen Baum und kam im Wald zum Stillstand.

Beifahrerin schwer verletzt

Eine Beifahrerin wurde beim Unfall schwer verletzt, der Lenker erlitt leichte Verletzungen. Drittpersonen kümmerten sich umgehend um die beiden Verletzten, ehe ein Ambulanzteam die medizinische Erstversorgung vor Ort übernahm, wie die Kantonspolizei weiter schreibt. Schliesslich flog ein Helikopter der Rega die schwer verletzte Beifahrerin ins Spital. Der Lenker wurde durch eine Ambulanz ins Spital gebracht.

Für die Bergung und Sicherung des Fahrzeugs standen auch Angehörige der Feuerwehr Meiringen im Einsatz. Das verunfallte Auto musste mithilfe eines Krans geborgen werden. Der Verkehr war nicht beeinträchtigt. Ermittlungen zur Klärung der Umstände und des Unfallhergangs wurden aufgenommen.

pd/maz

