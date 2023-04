Schwerer Unfall bei Deisswil – Auto kommt von der A6 ab und fährt einen Mann an Ein Wagen durchbrach den Wildzaun entlang der Autobahn bei Deisswil und geriet auf einen Firmenparkplatz. Zwei Personen mussten ins Spital.

Kurz nach 15.15 Uhr am Donnerstag kam ein Personenwagen auf Höhe Deisswil aus noch zu klärenden Gründen von der Autobahn A6 ab. Es durchbrach in Fahrtrichtung Schönbühl den Wildzaun und prallte auf einem angrenzenden Firmenparkplatz in mehrere Autos. Ein Mann, der sich zu dem Zeitpunkt auf dem Parkplatz aufhielt, wurde ebenfalls erfasst.

Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, wurde der Mann dabei so schwer verletzt, dass er mit einem Helikopter ins Spital geflogen werden musste. Die Beifahrerin des verunfallten Autos wurde zur Kontrolle ebenfalls ins Spital gebracht.

Gaffer sorgten für Ärger, Polizei sucht Zeugen

Der Verkehr auf der Autobahn wurde vom Unfall nicht direkt tangiert. Allerdings kam es aufgrund von Schaulustigen, die für Bildaufnahmen abbremsten, teilweise zu gefährlichen Situationen.

Die Polizei hat Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und hofft auch auf Hinweise aus der Bevölkerung. Insbesondere ruft sie den Fahrer oder die Fahrerin eines Porsches, der zur der Zeit ebenfalls auf dem Streckenabschnitt unterwegs war, auf, sich zu melden.

