Unfall in Därligen – Auto kollidierte mit Anhängerzug Am frühen Dienstagabend kam es in Därligen zu einer Kollision zwischen einem Personenwagen und einem Laster. Eine Person wurde zur Kontrolle ins Spital gebracht.

Auf der A8 bei Därligen in Fahrtrichtung Spiez ist es am Dienstag gegen 17 Uhr zu einem Unfall gekommen. Ein Personenwagen kollidierte dabei nicht allzu weit entfernt vom gegenüberliegenden Rastplatz mit einem schweren Anhängerzug, wie die Kantonspolizei am Dienstagabend informierte.