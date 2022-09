Unfall in Merligen – Auto kollidiert mit Velo und dann mit Felswand Bei einem Unfall auf der Seestrasse in Merligen wurden am Donnerstagmorgen zwei Personen leicht verletzt.

Bei Merligen am Thunersee ist am frühen Donnerstagmorgen eine Automobilistin mit ihrem Fahrzeug mit einem entgegenkommenden Velofahrer zusammengestossen. Danach prallte sie in eine Felswand. Velofahrer und Automobilistin trugen leichte Verletzungen davon.

Ersten Erkenntnissen zufolge war die Automobilistin auf der Seestrasse von Merligen her in Richtung Beatenbucht unterwegs. Aus noch zu klärenden Gründen geriet sie auf der Höhe des Aussichtspunkts Chalchofe auf die Gegenfahrbahn.

Wie die Berner Kantonspolizei mitteilte, brachten zwei Ambulanzen die beiden Personen ins Spital. Der betroffene Strassenabschnitt musste für die Dauer der Unfallarbeiten gesperrt werden. Die Feuerwehr Sigriswil band ausgelaufenes Öl.

SDA

