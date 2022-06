Talackerstrasse in Thun – Auto knallte in Mauer und kippte Am Donnerstagmorgen verunfallte auf der Talackerstrasse in Thun ein Auto. Es fuhr gegen eine Mauer und kippte um. Marco Zysset

Bei einem Selbstunfall an der Talackerstrasse wurde am Donnerstagmorgen eine Person verletzt. Foto: Michael Gurtner

Gemäss der Kantonspolizei Bern war es kurz nach 6.45 am Donnerstagmorgen, als der Alarm einging. An der Talackerstrasse 82 war ein Auto verunfallt. Als die Rettungskräfte an der Unfallstelle eintrafen – im Einsatz waren neben der Polizei auch die Sanität sowie die Feuerwehr Thun –, sahen sie ein Auto vor dem Wohnhaus auf die rechte Seite gekippt liegen. Der Fahrer hatte sich bereits selber aus seiner misslichen Lage befreien können, wie die Polizei später auf Anfrage sagte.

Gemäss ersten Erkenntnissen war er stadtauswärts unterwegs und geriet plötzlich über den rechten Strassenrand hinaus. Warum, ist derzeit noch unklar. Darauf prallte das Auto gegen eine Gartenmauer und einen Zaun – und kippte auf die rechte Seite um.

Nachdem das Sanitätspersonal vor Ort leichte Verletzungen beim Fahrer festgestellt hatte, brachte es ihn ins Spital. Derweil räumte und reinigte die Feuerwehr zusammen mit dem angerückten Abschleppdienst die Unfallstelle. Insgesamt war der betroffene Abschnitt der Talackerstrasse während rund zweier Stunden gesperrt.



