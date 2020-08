Grosse Mengen Öl ausgelaufen – Auto knallt bei Saanen in Leitplanke Eine Autofahrerin kam am Sonntagabend von der Strasse ab und knallte in eine Leitplanke. Die beiden Fahrzeuginsassinnen blieben unverletzt.

Beim sogenannten «Bachs Cheer» in Saanen ereignete sich am Sonntagabend ein Unfall. Gemäss aktuellen Erkenntnissen der Polizei war ein Auto aus Schönried herkommend in Richtung Saanen unterwegs. Eingangs der scharfen Linkskurve «Bachs Cheer» kurz vor dem Dorfzentrum Saanen geriet das Fahrzeug aus noch unklaren Gründen von der Fahrbahn ab und prallte am rechten Strassenrand in die Leitplanke.

Die Fahrerin sowie ihre Beifahrerin blieben beim Unfall unverletzt. Durch die Kollision entstand erheblicher Sachschaden, insbesondere auch an der Leitplanke.

Zeugen gesucht

Für die Arbeiten vor Ort musste der betreffende Strassenabschnitt gesperrt werden. Da grössere Mengen an Flüssigkeiten ausgelaufen waren, wurde zu deren Bindung die Ölwehr Zweisimmen aufgeboten. Weiter standen Angehörige der Feuerwehr Saanen und Mitarbeitende des Gemeindewerkhofs im Einsatz.

Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zum Unfall aufgenommen. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die den Unfall auf der Schönriedstrasse beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei unter +41 33 227 61 11 entgegen.

ber