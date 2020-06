Sonntag kurz vor Mitternacht – Auto in Grenchen geht in Flammen auf In der Nacht auf Montag brannte in Grenchen ein Auto komplett aus. Verletzt wurde niemand.

Als der Autofahrer die Kirchgasse hinunter fuhr, stiegen plötzlich Flammen aus dem Motorraum auf. Kapo Solothurn

Ein Auto ist in der Nacht auf Montag in der Kirchgasse in Grenchen vollständig ausgebrannt. Personen wurden nicht verletzt. An einer Hausfassade und am Strassenbelag entstand leichter Sachschaden.

Kurz vor Mitternacht war der Autolenker in Grenchen die Kirchgasse hinunter gefahren. Als er plötzlich Flammen aus dem Motorraum aufsteigen sah, hielt er an und verliess sein Auto, wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilte.

Das Auto geriet kurz darauf in Vollbrand. Die Feuerwehr Grenchen konnte den Brand rasch löschen. Die Brandursache ist noch unbekannt und wird von der Kantonspolizei untersucht.

( SDA/ber )